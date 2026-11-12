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Bakan Tekin: eğitimdeki başarılar masal değil gerçek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki oturumda Perihan Koca'nın eğitim başarılarını 'masal' saymasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tepki gösterdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Tekin: eğitimdeki başarılar masal değil gerçek

TBMM'de eğitim başarıları tartışıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Toplantı sırasında bütçe teklifleri ve raporlar hakkında sunumlar yapıldı, milletvekillerinin değerlendirmeleri alındı.

Komisyon toplantısında sözler nasıl geçti:

Sunum esnasında DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasını bölerek Türkiye'nin eğitimde elde ettiği başarıları 'masal' olarak nitelendirdi. Koca'nın bu ifadesi, komisyonda kısa süreli bir gerilim yarattı ve gündemin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Bakan Tekin'in tepkisi ve vurguları:

Bakan Yusuf Tekin, Koca'nın sözlerine yanıt vererek eğitim alanındaki ilerlemelerin masal değil, somut ve ölçülebilir başarılar olduğunu belirtti. Tekin, eğitimdeki performans ve elde edilen sonuçların göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, tartışmanın ardından konunun ayrıntılı değerlendirmelerine devam edildi.

Komisyon görüşmeleri çerçevesinde, Bakanlığın bütçe teklifleri ve Sayıştay raporları da ele alınmaya devam etti; tartışma, eğitim politikalarının etkinliği ve kaynak kullanımının şeffaflığı ekseninde sürdü.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, BAKANLIĞININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA TÜRKİYE’NİN EĞİTİM...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, BAKANLIĞININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA TÜRKİYE’NİN EĞİTİM BAŞARINA ‘MASAL’ DENİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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