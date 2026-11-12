Niğde'den iklim sahnesine: yerelde başlayan yeşil dönüşüm

Niğde'nin vizyonu COP31'de:

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki oturumlarda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin çevre dostu proje ve enerji dönüşümü stratejilerini ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaştı. Özdemir, özellikle yenilenebilir enerji yatırımları, yeşil finansman kaynakları ile karbon sertifikasyonu süreçlerinin yerel yönetimler için kritik olduğunu vurguladı.

Oturumda konuşmacı olarak yer alan Özdemir, yerel düzeyde hayata geçirilen model projelerin teknik ve finansal yönlerini anlatarak Niğde'nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik atılan adımları detaylandırdı. Sunumunda, uygulamaya geçirilmiş projelerin kent ekonomisine ve doğal kaynakların korunmasına sağladığı katkılara da dikkat çekti.

Stand çalışmaları ve temaslar:

Konferans alanında yer alan Niğde Belediyesi tanıtım standı yoğun ilgi gördü. Stant; çevre aktivistleri, belediyecilik heyetleri ve geniş ziyaretçi kitlesinin dikkatini çekti. Niğde'nin "Yeşil Belediyecilik" uygulamaları, görseller ve proje tanıtımlarıyla ziyaretçilere aktarıldı.

Standı ziyaret eden önemli isimler arasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş yer aldı. Başkan Özdemir, konuklara Niğde’nin çevre, enerji ve şehircilik alanındaki projelerini tek tek anlattı ve heyetleri kente davet etti.

Başkan Özdemir'in mesajı:

Başkan Emrah Özdemir, Niğde'nin yaklaşımını özetlerken şu ifadeleri kullandı: Her platformda ve her alanda güzel şehrimiz Niğde’yi temsil etmeye, vizyonumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Karbon ayak izimizi azaltan, doğal kaynaklarımızı koruyan ve şehrimize katma değer sağlayan projelerimizle yalnızca bugünü değil, Niğde’mizin geleceğini inşa ediyoruz. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere çok daha temiz, dirençli ve yaşanabilir bir Niğde bırakmak amacıyla durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz.

Niğde Belediyesi, COP31 katılımıyla yerel uygulamalarını görünür kılarken, uluslararası iş birliği ve finansman olanakları için temaslarını genişletmeyi amaçlıyor. Başkan Özdemir'in daveti, kentin sürdürülebilir kentleşme hedeflerini yurt içi ve yurt dışı aktörlerle güçlendirme çabasını işaret ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NA KATILAN NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ YATIRIMLARIYLA NİĞDE’NİN VİZYONUNU KÜRESEL ARENAYA TAŞIDI.