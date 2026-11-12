Dolar 50,2538 +0,05%
Euro 55,8901 +0,25%
Bist 11.815,92 +1,28%
Altın Gram 6.388,79 -1,16%
EUR/USD 1,1101 +0,10%
Brent Petrol 92,13 -0,68%
--°

Niğde'den iklim sahnesine: yerelde başlayan yeşil dönüşüm

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir COP31'de kentin yenilenebilir enerji, yeşil finansman ve karbon azaltım projelerini anlatarak iş birliğine davet etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Niğde'den iklim sahnesine: yerelde başlayan yeşil dönüşüm

Niğde'nin vizyonu COP31'de:

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki oturumlarda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin çevre dostu proje ve enerji dönüşümü stratejilerini ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaştı. Özdemir, özellikle yenilenebilir enerji yatırımları, yeşil finansman kaynakları ile karbon sertifikasyonu süreçlerinin yerel yönetimler için kritik olduğunu vurguladı.

Oturumda konuşmacı olarak yer alan Özdemir, yerel düzeyde hayata geçirilen model projelerin teknik ve finansal yönlerini anlatarak Niğde'nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik atılan adımları detaylandırdı. Sunumunda, uygulamaya geçirilmiş projelerin kent ekonomisine ve doğal kaynakların korunmasına sağladığı katkılara da dikkat çekti.

Stand çalışmaları ve temaslar:

Konferans alanında yer alan Niğde Belediyesi tanıtım standı yoğun ilgi gördü. Stant; çevre aktivistleri, belediyecilik heyetleri ve geniş ziyaretçi kitlesinin dikkatini çekti. Niğde'nin "Yeşil Belediyecilik" uygulamaları, görseller ve proje tanıtımlarıyla ziyaretçilere aktarıldı.

Standı ziyaret eden önemli isimler arasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş yer aldı. Başkan Özdemir, konuklara Niğde’nin çevre, enerji ve şehircilik alanındaki projelerini tek tek anlattı ve heyetleri kente davet etti.

Başkan Özdemir'in mesajı:

Başkan Emrah Özdemir, Niğde'nin yaklaşımını özetlerken şu ifadeleri kullandı: Her platformda ve her alanda güzel şehrimiz Niğde’yi temsil etmeye, vizyonumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Karbon ayak izimizi azaltan, doğal kaynaklarımızı koruyan ve şehrimize katma değer sağlayan projelerimizle yalnızca bugünü değil, Niğde’mizin geleceğini inşa ediyoruz. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere çok daha temiz, dirençli ve yaşanabilir bir Niğde bırakmak amacıyla durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz.

Niğde Belediyesi, COP31 katılımıyla yerel uygulamalarını görünür kılarken, uluslararası iş birliği ve finansman olanakları için temaslarını genişletmeyi amaçlıyor. Başkan Özdemir'in daveti, kentin sürdürülebilir kentleşme hedeflerini yurt içi ve yurt dışı aktörlerle güçlendirme çabasını işaret ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NA KATILAN NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NA KATILAN NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ YATIRIMLARIYLA NİĞDE’NİN VİZYONUNU KÜRESEL ARENAYA TAŞIDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Merkezefendi'nde meclis üç turda Osman Bartal'ı başkan vekili seçti
images

Zelenskiy: Starshield'e getirilen hız sınırı operasyonları aksatıyor
images

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti
images

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pelin Pınar olayında sevgilinin adli kontrol şartları netleşti

Ara tatilde kültür ve oyun Ataşehir’de buluşuyor

Merkezefendi'nde meclis üç turda Osman Bartal'ı başkan vekili seçti

Afyonkarahisar'ın yerli elektrikli araçları İzmir fuarında ilgi çekti

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi