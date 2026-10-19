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Bilecik valisi Sözer muhtarlarla buluştu: kamu hizmetlerinde iş birliği ön plana çıktı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların devlet-vatandaş köprüsü rolünü ve iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik valisi Sözer muhtarlarla buluştu: kamu hizmetlerinde iş birliği ön plana çıktı

Bilecik valisi Faik Oktay Sözer muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki köy ile mahalle muhtarlarını kabul etti. Ziyarette muhtarların yerel yönetim ile vatandaş arasındaki ara yüz olarak üstlendikleri görevler ele alındı.

Buluşmanın gündemi:

Vali Sözer, muhtarların kamu hizmetlerinin mahalle ve köylere ulaştırılmasında oynadığı rolün önemine dikkat çekti. Görüşmede, muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını tespit etmedeki kritik görevleri üzerinde duruldu ve sahadan gelen geri bildirimlerin kamu hizmetlerine yansıtılmasının önemi vurgulandı.

İş birliği ve teşekkür:

Sözer, Bilecik'in gelişimi ile vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasında muhtarlarla iş birliği ve istişare içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, muhtarların özverili çalışmalarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

VALİ SÖZER, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

VALİ SÖZER, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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