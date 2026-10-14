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Bilecik yurtlarında yeni oyun: öğrenciler pickleball ile tanıştı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlardaki öğrencilere il temsilciliğinin etkinliğiyle pickleball'u tanıttı ve oynama fırsatı sundu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik yurtlarında yeni oyun: öğrenciler pickleball ile tanıştı

Bilecik yurtlarında yeni oyun: öğrenciler pickleball ile tanıştı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yurtlarda kalan öğrenciler pickleball branşıyla tanıştı. Organizasyon, gençlere sporun farklı bir dalını deneyimleme ve uygulamalı olarak öğrenme imkânı sağladı.

etkinliğin içeriği:

Pickleball il temsilciliği tarafından gerçekleştirilen tanıtım programında katılımcılara sporun temel kuralları ve teknikleri anlatıldı. Öğrenciler, kısa bir eğitim sonrası sahada deneme oynarı yaparak oyunun dinamiklerini tecrübe etti.

yetkili açıklaması:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir etkinlikle ilgili olarak şunları ifade etti: "Sporun farklı branşlarıyla buluşan öğrencilerimize pickleball, il temsilciliğimiz tarafından tanıtıldı. Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz"

Etkinlik, gençlerin spor çeşitliliğini tanıması ve sosyal etkinliklere katılımını artırma amaçlı bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, yeni bir branşı deneyimlemenin memnuniyetini dile getirdi.

BİLECİKLİ ÖĞRENCİLER PİCKLEBALL İLE TANIŞTI

BİLECİKLİ ÖĞRENCİLER PİCKLEBALL İLE TANIŞTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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