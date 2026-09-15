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Bilecik'in temsilcisi Mikail Zaloğlu Bulgaristan'da 120 kiloda mindere çıkıyor

Bilecikli kuraşçı Mikail Zaloğlu, 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 120 kiloda Türkiye'yi temsil edecek; antrenör Serkan Can da milli takımda görev alacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik'in temsilcisi Mikail Zaloğlu Bulgaristan'da 120 kiloda mindere çıkıyor

Bilecikli kuraşçı Avrupa şampiyonasında

Bilecikli kuraş sporcusu Mikail Zaloğlu, Avrupa Kuraş Konfederasyonu 2026 faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde 120 kilogram kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Aynı organizasyonda Bilecikli antrenör Serkan Can ise Büyükler Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

Organizasyon ve kadro:

Şampiyona, Avrupa Kuraş Konfederasyonu'nun 2026 takvimindeki önemli etkinliklerden biri olarak kayda geçti. Turnuvanın yapılacağı Panagyurishte, Bulgaristan'da düzenlenecek bu mücadele Zaloğlu için uluslararası tecrübe kazanma fırsatı sunacak.

Bilecik'ten destek:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenöre başarı dileyerek, "Mikail Zaloğlu’nun Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi ve Bilecik’imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Milli takım antrenörümüz Serkan Can’a da görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Hem sporcu hem de teknik ekip için bu katılım, bireysel performansı göstermek ve Bilecik'in kuraş alanındaki varlığını uluslararası sahnede sürdürmek açısından önem taşıyor. Mikail Zaloğlu ve Serkan Can'ın şampiyonadaki performansı il ve ülke adına dikkatle takip edilecek.

SAĞDAKİ MİKAİL ZALOĞLU, DİĞER MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜMÜZ SERKAN CAN

SAĞDAKİ MİKAİL ZALOĞLU, DİĞER MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜMÜZ SERKAN CAN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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