Bilecik'te adım adım takip: Şeyh Edebali özel bakım merkezi inşaatı incelendi

Bilecik'te özel bakım merkezi inşaatında yerinde inceleme

Bilecik'te yapımı devam eden Şeyh Edebali Özel Bakım Merkezi inşaatında, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Heyette İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi temsilcileri yer aldı.

inşaat süreci ve fiziki ilerleme:

İnceleme kapsamında projenin inşaat süreci, uygulanan çalışmalar ve sahadaki fiziki ilerleme yerinde değerlendirildi. Ekip, mevcut durum hakkında yüklenici ve saha sorumlularından ayrıntılı bilgi aldı ve yürütülen işleri not etti.

yürütülen çalışmalar ve yetkili açıklamaları:

Çalışma sırasında alınan bilgilerin ardından İl Müdürü Nejat İlhan tarafından yapılan açıklamada, "Çalışma kapsamında tesisin inşaat süreci ve fiziki ilerleme durumu yerinde incelenerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı" denildi. Yetkililer, projenin sağlıklı ilerlemesi için koordinasyonun sürdürüldüğünü belirtti.

İnceleme, projenin izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi amacıyla planlanan denetim ve bilgi paylaşımı sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yetkililer, merkez hizmete girdiğinde engelli ve yaşlılara yönelik bakım kapasitesinin artacağına dikkat çekti.

ŞEYH EDEBALİ ÖZEL BAKIM MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEME