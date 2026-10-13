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Bilecik’te amatör spor haftasında yeni yetenekler sahne aldı

Bilecik’te Amatör Spor Haftası’nda düzenlenen jimnastik ve yüzme müsabakalarında genç sporcular yeteneklerini sergiledi, spor ilgisi yükseldi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik’te amatör spor haftasında yeni yetenekler sahne aldı

Etkinliklerin kapsamı ve mekan:

Bilecik’te Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonlar, kentteki spor altyapısını öne çıkardı. İstasyon Spor Salonunda yapılan artistik jimnastik gösterilerinde sporcular denge, güç ve esneklik gerektiren hareketlerle performanslarını ortaya koydu. Seyirciler ve antrenörler genç sporcuların teknik gelişimini dikkatle izledi.

Yüzme müsabakaları ve amaçlanan sonuçlar:

Yüzme müsabakalarında farklı sporcular havuzda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Etkinliklerin temel amacı, amatör spor dallarını yaygınlaştırmak, gençleri farklı branşlara yönlendirmek ve spor kültürünü güçlendirmek olarak açıklandı. Organizasyonu Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üstlendi.

İl Müdürü Ramazan Demir konuyla ilgili, "Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle sporun farklı branşlarını tanıtmayı ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi önemsiyoruz. Etkinliklere katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gerçekleştirilen jimnastik ve yüzme müsabakaları, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi için fırsat oluşturdu ve amatör spor dallarına olan ilginin artırılması hedefine hizmet etti.

BİLECİK’TE JİMNASTİK VE YÜZME HEYECANI

BİLECİK’TE JİMNASTİK VE YÜZME HEYECANI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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