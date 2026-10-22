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Bilecik'te 'çocuğum hasta' diye para isteyen kişi yakalandı, eşinin üzerine iki araç kayıtlı çıktı

Bilecik'te bir bankada 'çocuğum hasta' diyerek dergi satmaya çalışan kişi zabıta tarafından yakalandı; eşinin üzerine iki araç kayıtlı olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:56

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te 'çocuğum hasta' diye para isteyen kişi yakalandı, eşinin üzerine iki araç kayıtlı çıktı

Olayın gelişimi:

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde, iddiaya göre Karabük'ten gelen Ünal G. eşi Melek G. ile birlikte bankaya girdi. Elindeki dergiyi "Çocuğum hasta" diyerek satmaya çalışan şahıs, kurum çıkışında zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Alanda duran 78 SK 812 plakalı hafif ticari araç, park yapılmaz yere bırakılmıştı.

Zabıta müdahalesi ve ifadeler:

Zabıta ekiplerine ilk aşamada sarımsak satmaya geldiğini ve kurum müdürünü tanıdığını söyleyen şahıs, güvenlik kameralarının inceleneceği hatırlatılınca "arabam bozuldu, bana yardımcı oldular" şeklinde ifadeler verdi. Şahıs ayrıca Bursa'ya hastaneye geldiklerini, geçerken uğradıklarını iddia etti. Müdahale sırasında üzerindeki tişörtü çıkarıp bağırmaya başlaması üzerine zabıtalar polisten destek istedi.

Yapılan inceleme ve sonuç:

Zabıta ve ekiplerce yapılan kontrolde şahsın engelli çocuk sahibi olmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan sorgulamada, şahsın eşinin üzerine Bilecik'e geldikleri hafif ticari araç ve bir binek araç olmak üzere iki araç kayıtlı olduğu görüldü. Zabıtalar, şahsın üzerinden çıkan parayı tutanakla alırken, olayla ilgili olarak Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

BİLECİK&#039;TE BİR BANKAYA GİREREK ELİNDEKİ BİR DERGİYİ &quot;ÇOCUĞUM HASTA&quot; DİYEREK SATMAK İSTEYEN ŞAHSI...

BİLECİK'TE BİR BANKAYA GİREREK ELİNDEKİ BİR DERGİYİ "ÇOCUĞUM HASTA" DİYEREK SATMAK İSTEYEN ŞAHSI ZABITA YAKALADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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