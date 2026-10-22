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Akçalar'da halkla bir araya gelen Nilüfer başkanı Şadi Özdemir talepleri not aldı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Akçalar'da düzenlenen 'Şadi Başkan’la Akşam Çayı' etkinliğinde mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip not aldı ve kooperatif çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Akçalar'da halkla bir araya gelen Nilüfer başkanı Şadi Özdemir talepleri not aldı

Akçalar'da buluşma: talepler yerinde dinlendi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin mahallelerdeki ihtiyaçları doğrudan tespit etmek amacıyla düzenlediği 'Şadi Başkan’la Akşam Çayı' buluşmaları kapsamında Akçalar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlik Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi ve vatandaşların talep ile önerileri dinlendi.

Etkinlik programı ve katılımcılar:

Etkinlikte çocuklar ve kadınlar için çeşitli atölyeler düzenlendi, kurulan stantlarda vatandaşlar için sağlık taramaları yapıldı. Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Şeffaf yönetim vurgusu ve müfettişlik çağrısı:

Konuşmasında yönetim anlayışlarına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, karar alırken kişiye göre değil olaya ve kamu yararına göre hareket ettiklerini belirtti. Özdemir, "Yaklaşık 3 bin kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz. Hizmet üretirken bazen eksikliklerimiz veya aksayan yönlerimiz olabilir. Biz, sizleri aynı zamanda müfettişlerimiz olarak görüyoruz. Harcadığımız her kuruş sizin vergilerinizdir; yani patron sizsiniz. Eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı çekinmeden söyleyin ki düzeltebilelim" sözleriyle vatandaşlara açık kapı çağrısı yaptı.

Toplantı sırasında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte iletilen sorulara yanıt verildi ve talep edilen konular not alındı.

Tarım, kooperatifleşme ve Uluabat vurgusu:

Akçalar'ın tarımsal potansiyeline değinen Başkan Özdemir, üreticilerin artan girdi maliyetlerine rağmen üretimden vazgeçmediğini belirterek çiftçileri tebrik etti. Toprakların korunması ve çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için örgütlenmenin önemine dikkat çekti ve kooperatifleşme çağrısı yaptı: 'Örgütlenin, kooperatifleşin. Ürünlerinizi kooperatife verirseniz hem alım garantisi sunarız hem de satışını üstleniriz. Sizi tüccara ezdirmeyiz.'

Ayrıca Uluabat Gölü'nün turizm ve çevre açısından daha verimli yönetilmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, göle kıyısı bulunan Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerini kapsayan bir 'Uluabat Belediyeler Birliği' kurulması fikrini Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaştıklarını, bölgenin bütüncül bir planla yönetilmesi için çalıştıklarını aktardı.

Etkinlik sonunda Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl, sorunların yerinde dinlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür etti.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, &quot;ŞADİ BAŞKAN’LA AKŞAM ÇAYI&quot; BULUŞMALARI KAPSAMINDA AKÇALAR...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, "ŞADİ BAŞKAN’LA AKŞAM ÇAYI" BULUŞMALARI KAPSAMINDA AKÇALAR MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. MAHALLELİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, ŞEFFAF VE KATILIMCI YÖNETİM VURGUSU YAPTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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