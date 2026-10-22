Sosyal medyada sahte ev ilanı tuzağı: 12 ilde eş zamanlı operasyon, 9 tutuklama

operasyon detayları:
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ev ilanlarıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan tespitler sonucunda, dolandırıcılık şüphelilerinin faaliyet gösterdiği adreslere yönelik eş zamanlı operasyon planlandı.
soruşturmanın kapsamı:
Yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte ilanlarla bireylerin güvenini kazanıp para ve bilgi temin eden organizasyonun faaliyet gösterdiği tespit edilerek operasyon 12 ilde koordine edildi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
adli süreç ve sonuçlar:
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle soruşturma süreci devam etti. Mahkeme kararları sonucu, şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, kalan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet birimleri, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor ve şüpheli ilanlara ilişkin ihbarların önemine dikkat çekiyor.
OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!