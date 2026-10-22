Dolar 49,6229 +0,01%
Euro 55,8506 +0,08%
Bist 11.511,59 -0,57%
Altın Gram 6.536,08 -1,28%
EUR/USD 1,1233 -0,01%
Brent Petrol 112,38 +3,27%
--°

Efeler'de gezici destek aracı mahallelerde ihtiyaç sahiplerinin yanında

Efeler Belediyesi'nin Mobil Destek Aracı, EFESYA ile İmamköy ve çevresindeki mahallelerde gezerek her yaştan vatandaşa ücretsiz kıyafet ve destek sağlıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Efeler'de gezici destek aracı mahallelerde ihtiyaç sahiplerinin yanında

Mobil destek aracı sahada:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen Mobil Destek Aracı, sosyal belediyecilik anlayışını gezici hizmet modeliyle sahaya taşıyor. Proje, ihtiyaç sahiplerine hizmeti doğrudan ulaştırmayı amaçlayan EFESYA ağı kapsamında yürütülüyor ve son durağı İmamköy Mahallesi oldu.

Hizmetin işleyişi:

Gezici araç, ilçedeki düzenli program çerçevesinde mahalle mahalle dolaşıyor. Sosyal Destek Giyim Noktası ile koordineli çalışan ekipler, çocuk ve yetişkin kategorilerinde hazırlanan sezonluk kıyafetleri ücretsiz olarak dağıtıyor. Araç, özellikle ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde karşılayacak şekilde tasarlandı ve dağıtımlar belirlenen programa göre sürdürülecek.

Mahalleden geri dönüşler:

İmamköy sakinleri hizmetin mahallelerine kadar gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Özellikle merkeze ulaşım imkânı kısıtlı olan veya merkeze gitmekte güçlük çeken vatandaşlar, ihtiyaçlarının yerinde karşılanmasının rahatlatıcı olduğunu söyledi. Vatandaşlar, hizmetin organize edilmesinde emeği geçen Anıl Yetişkin ve saha ekiplerine teşekkür etti.

EFELER BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR

EFELER BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da etap etap dere temizliği ve çevre bilinci çalışması
images

Yüksekova'da arı kovanlarına güneş enerjili elektrikli çitlerle hibe desteği
images

Çeltikdere'de hasat başladı: Selçuk Güçbilmez ve ekip üreticilerle
images

Afyonkarahisar gökyüzünde gün batımının renkli senfonisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

Piknikte uğradığı saldırıda hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yeni dönem alanya ticaretinde Mustafa Tuna ile başladı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi