Efeler'de gezici destek aracı mahallelerde ihtiyaç sahiplerinin yanında

Mobil destek aracı sahada:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen Mobil Destek Aracı, sosyal belediyecilik anlayışını gezici hizmet modeliyle sahaya taşıyor. Proje, ihtiyaç sahiplerine hizmeti doğrudan ulaştırmayı amaçlayan EFESYA ağı kapsamında yürütülüyor ve son durağı İmamköy Mahallesi oldu.

Hizmetin işleyişi:

Gezici araç, ilçedeki düzenli program çerçevesinde mahalle mahalle dolaşıyor. Sosyal Destek Giyim Noktası ile koordineli çalışan ekipler, çocuk ve yetişkin kategorilerinde hazırlanan sezonluk kıyafetleri ücretsiz olarak dağıtıyor. Araç, özellikle ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde karşılayacak şekilde tasarlandı ve dağıtımlar belirlenen programa göre sürdürülecek.

Mahalleden geri dönüşler:

İmamköy sakinleri hizmetin mahallelerine kadar gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Özellikle merkeze ulaşım imkânı kısıtlı olan veya merkeze gitmekte güçlük çeken vatandaşlar, ihtiyaçlarının yerinde karşılanmasının rahatlatıcı olduğunu söyledi. Vatandaşlar, hizmetin organize edilmesinde emeği geçen Anıl Yetişkin ve saha ekiplerine teşekkür etti.

EFELER BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR