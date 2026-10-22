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İlkadım'da motosiklet kaydı; 78 yaşındaki sürücü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Samsun İlkadım'da Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde 78 yaşındaki Dursun Kocabal idaresindeki motosiklet kayıp devrildi; sürücü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İlkadım'da motosiklet kaydı; 78 yaşındaki sürücü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

İlkadım'da motosiklet kazası: olay yerinde müdahale yapıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Dursun Kocabal (78) yönetimindeki 55 ALA 077 plakalı motosiklet seyir halindeyken kaydı ve devrildi. Olay, Fuar Caddesi'nde meydana geldi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili bilgi topluyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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