Evde çıkan yangında ölü bulunan çiftin davasında sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 29 Nisan 2024 gecesi evlerinde çıkan yangında ölen Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftine ilişkin soruşturmada tutuklu sanık C.Ö. hakkında savcı tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile ayrıca 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle mütalaa verildi. Olayın başından itibaren Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kritik rol oynadı.

Soruşturmanın teknik ve adli bulguları:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Bütüner çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi; Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası cenazeler Türbe Mezarlığı'na defnedildi. Başsavcılığın talebiyle görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, adli tıp raporunun da yönlendirmesiyle yangının içerden, insan eliyle çıkarıldığı (kundaklama) kanaatine vardı.

JASAT'ın baz kayıtları ve yürüttüğü takiple, şüpheli C.Ö.'nün olay sırasında olay yerine yakın bir baz istasyonundan sinyal verdiği, yangın başladığı saatler arasında telefonunun kapandığı, bir saat sonra farklı bir mahalle bazından sinyal verdiği tespit edildi. Ertesi gün ise şüphelinin yaklaşık bir saat süreyle Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Pınar Caddesi çevresinde (kuyumcuların bulunduğu bölge) baz verdiği kayıtlarda yer aldı. Şüpheli geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alındı ve üzerinde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dosyaya giren mütalaada, ölen Elif Bütüner'e ait sürekli kolunda taşıdığı 6-7 adet 40'ar gramlık burma bilezik, kalın kolye ve bileklik seti, 1 adet üzerinde 6 tane çeyrek altın takılı bileklik, 1 adet "kaburgalı" diye tabir edilen bileklik, iki çift küpe ve 3 adet altın yüzüğün ikamette bulunamadığı belirtildi.

Telefon incelemesi, önceki suç kayıtları ve deliller:

Sanığa ait cep telefonunun teknik incelemesinde, "silah için susturucu alma pazarlığı" ifadelerine yönelik aramalar ile olay öncesi ve sonrası sıklıkla altın aramalarına ilişkin kayıtlar ve ekran görüntüleri ("ben adam öldürdüm mü, bıçakladım mı, gerçek mi") mütalaada vurgulandı. Soruşturmada yangının başladığı ve sürdüğü süreç boyunca başka kimsenin ikamete girip çıkmasının tespit edilmediği kaydedildi.

Mütalaada ayrıca sanık C.Ö.'nün 2023'ün Mayıs ayında gece yarısı Erdemli Tapureli Mahallesi'ndeki A.Ö. ve Ş.Ö.Ö. çiftinin evine siyah maske ile girerek eli ateşli silahla tehdit ettiği, hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarını işlediği, yakalandığı ve bu olay nedeniyle ceza aldığı bilgisi yer aldı.

Duruşma ve tarafların beyanları:

Davanın 3'üncü duruşması 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık C.Ö., maktullerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasında, deliller ve dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde sanığın ikamette maktulleri tespit edilemeyen bir yöntemle öldürdüğü, sonrasında Elif Bütüner'e ait kıymetli eşyayı çalmak, ikameti ateşe verip yakarak mala zarar verme, yağma, kadına karşı işlenen bir suçu gizleme ve delillerini ortadan kaldırma ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarını işlediği değerlendirmesine yer verdi.

Savcı, dosya kapsamı ve mevcut delillere dayanarak sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte 27 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık duruşmada olay günü orada olduğunu kabul etmekle birlikte suçlamaları reddetti.

Olayda ablası ve eniştesini kaybeden İlhan Günay konuşmasında, sanığın olaydan bir gün önce de bölgede bulunduğunu belirterek suçu tasarlayarak işlediğini iddia etti ve en ağır cezanın uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Dosya kapsamındaki adli, teknik ve bilirkişi raporları ile sanığın önceki sabıkası, mahkeme sürecinin sonraki aşamalarında karar belirleyici unsurlar olacak.

ÇİFTİN ÖLDÜĞÜ EV