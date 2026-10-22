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Kepez’e iki yeni afet istasyonu kuruldu, ilk 72 saat müdahalesi hızlanacak

Kepez Belediyesi, hizmet binası bahçesine iki afet istasyonu kurdu; KEPAT’ın ilk 72 saatte ekipman erişimi ve müdahale hızı güçlendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kepez’e iki yeni afet istasyonu kuruldu, ilk 72 saat müdahalesi hızlanacak

Kepez’e iki yeni afet istasyonu yerleştirildi:

Kepez Belediyesi, oluşabilecek doğal afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini artırmak amacıyla ana hizmet binasının bahçesine iki Afet ve Acil Durum İstasyonu kurdu. Amaç, afet sonrasında özellikle ilk 72 saat içinde ekiplerin hızlı ve etkin müdahale edebilmesini sağlamaktır.

ilk 72 saat için kritik destek:

Belediye tarafından konuşlandırılan istasyonlar, arama kurtarma ekiplerinin operasyonlarda zaman kaybetmeden malzemeye erişmesini hedefliyor. Bu dönem, afetzedelere ulaşma ve enkaz altında kalanları kurtarma açısından en kritik aşama olarak görülüyor; istasyonlar lojistik aksaklıkları azaltmaya ve müdahaleyi hızlandırmaya odaklanıyor.

KEPAT’ın müdahale gücü artırılıyor:

İstasyonların envanterinde, personelin güvenliğini sağlayan kişisel koruyucu donanımlar, elektrik kesintilerine karşı jeneratörler ve gece çalışmaları için aydınlatma sistemleri yer alıyor. Ayrıca teknik kesme, kaldırma ve tespit ekipmanları, ilk yardım çantaları ile medikal destek malzemeleri istasyonlarda bulunduruluyor.

Bunlara ek olarak, saha koordinasyonunu destekleyecek bariyerler ve çeşitli lojistik destek malzemeleri de sağlanarak Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KEPAT)’ın sahadaki hazırlığı güçlendirildi. Böylece ekiplerin müdahale sürecinde koordinasyon ve güvenlik daha etkin sağlanabilecek.

Kepez Belediyesi, afet yönetimini yalnızca müdahale ile sınırlı görmeyerek hazırlık ve planlama çalışmalarını da sürdürüyor. Kurulan iki yeni istasyon, ekiplerin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve yaşam malzemelerine daha hızlı ulaşmasını sağlayarak kent genelindeki afet hazırlık düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

Belediyenin güçlendirilen teknik altyapısı ve arama kurtarma kapasitesiyle, vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor; istasyonlar, kriz anlarında operasyonel etkinliği artırmak üzere kritik bir kaynak olarak tasarlandı.

KEPEZ BELEDİYESİ, OLASI AFETLERDE İLK 72 SAATTE HIZLI VE ETKİN MÜDAHALEYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA...

KEPEZ BELEDİYESİ, OLASI AFETLERDE İLK 72 SAATTE HIZLI VE ETKİN MÜDAHALEYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA BELEDİYE HİZMET BİNASININ BAHÇESİNE 2 AFET VE ACİL DURUM İSTASYONU KURDU. KEPAT'IN ARAMA KURTARMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİREN İSTASYONLAR, KRİTİK ANLARDA İHTİYAÇ DUYULACAK TEKNİK EKİPMAN VE YAŞAM MALZEMELERİNE HIZLI ERİŞİM SAĞLAYACAK.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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