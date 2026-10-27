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Bilecik’te cumhuriyet coşkusu müzikle sahne aldı

İstanbul Büyükşehir Kent Orkestrası Bilecik’te Cumhuriyet Bayramı konseri verdi; Başkan Melek Mızrak Subaşı sanatçılara teşekkür etti. Sefo 28 Ekim’de.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te cumhuriyet coşkusu müzikle sahne aldı

Bilecik’te cumhuriyet coşkusu sahne aldı:

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde büyük ilgi gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası gece boyunca dünya müziğinden seçkin eserleri seslendirerek izleyicilerin beğenisini topladı; konser katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Başkanın değerlendirmesi:

Programa katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gecede emeği geçenlere teşekkür etti ve etkinliğin birlik mesajına vurgu yaptı. Başkan Subaşı, ‘‘Cumhuriyet bayramımızı her zaman büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bu güzel gecede emeği geçen sanatçılarımıza ve bizleri müziğin birleştirici gücüyle buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’na teşekkür ediyor; Cumhuriyetimizin sanatla, özgür düşünceyle ve umutla büyümeye devam etmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Subaşı ayrıca Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresi hediye etti; bu jest programın simgesel anlarından biri olarak kayda geçti.

Programın kapanışı ve duyuru:

Bilecik Belediyesi’nin hazırladığı kutlama takvimi çerçevesinde bayram coşkusu farklı etkinliklerle sürecek. Etkinlikler kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Sefo konseriyle program sona erecek.

SANATÇI VE ORKESTRA ÜYELERİNE PERFORMANSLARI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR EDEN BAŞKAN SUBAŞI, ÇİÇEK TAKDİM...

SANATÇI VE ORKESTRA ÜYELERİNE PERFORMANSLARI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR EDEN BAŞKAN SUBAŞI, ÇİÇEK TAKDİM EDEREK, BİLECİK SERAMİĞİNE YANSITILMIŞ ATATÜRK PORTRESİ HEDİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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