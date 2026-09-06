Bilecik'te eğitim ve kültürde ilçeler arası güçbirliği

İl yöneticileri eğitim ve kültürü değerlendirdi

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ve İnhisar Kaymakamı Esra Polat, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede, Bilecik genelinde eğitim ve kültür alanında yürütülecek çalışmalara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

görüşülen konular:

Toplantıda ilçelerdeki eğitim faaliyetleri, kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Taraflar, planlanan projelerin eşgüdüm içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve öncelikli çalışma alanlarını tespit etti.

müdürün değerlendirmesi:

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymakam Yunus Emre Polat ve Kaymakam Esra Polat'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Görüşmelerin, yerel düzeyde eğitim ve kültür hizmetlerinin etkinliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

KAYMAKAM YUNUS EMRE POLAT(SOLDA), KAYMAKAM ESRA POLAT(SOLDAN İKİNCİ), İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK(SAĞDA).