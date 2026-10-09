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Bilecik’te hassas teraziyle yakalanan iki kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; aramada hassas terazi bulundu, adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik’te hassas teraziyle yakalanan iki kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Bilecik’te hassas teraziyle yakalanan iki kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Bilecik’te gerçekleştirilen operasyonda, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.

operasyon ve arama sonuçları:

Ekipler tarafından şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda hassas terazi ele geçirildi. Bulunan malzemelerle ilgili olarak, şüpheliler hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

süreç ve hukuki uygulama:

Olayla ilgili süreç, emniyet birimlerince başlatılan soruşturma ve adli mercilerin değerlendirmesiyle ilerleyecek. Yakalanan kişilere yönelik işlemler ve el konulan delillerin içeriği, resmi makamlarca kayıt altına alındı.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar yetkili birimler tarafından yapılacak; soruşturma detayları ve takip eden adımlar adli süreç gereği belirlenecektir.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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