Bilecik’te hassas teraziyle yakalanan iki kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Bilecik’te gerçekleştirilen operasyonda, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.

operasyon ve arama sonuçları:

Ekipler tarafından şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda hassas terazi ele geçirildi. Bulunan malzemelerle ilgili olarak, şüpheliler hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

süreç ve hukuki uygulama:

Olayla ilgili süreç, emniyet birimlerince başlatılan soruşturma ve adli mercilerin değerlendirmesiyle ilerleyecek. Yakalanan kişilere yönelik işlemler ve el konulan delillerin içeriği, resmi makamlarca kayıt altına alındı.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar yetkili birimler tarafından yapılacak; soruşturma detayları ve takip eden adımlar adli süreç gereği belirlenecektir.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI