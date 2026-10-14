Bilecik'te hizmet odaklı yeni dönem hedefleri masaya yatırıldı

AK Parti Bilecik il yönetimi toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler üzerinde istişarede bulunuldu.

toplantıda ele alınan konular:

Yapılan değerlendirmelerde sahadaki projelerin ilerleyişi, teşkilat faaliyetleri ve vatandaş odaklı hizmet öncelikleri gözden geçirildi. Yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemin yol haritası için görüşlerini paylaştı.

yıldırım'ın değerlendirmesi:

"Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Bilecik’imiz için çalışmaya, şehrimizi yeni hizmetlerle ve güzel eserlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Toplantı, teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve belirlenen hedeflerin uygulanmasına yönelik adımların planlanmasıyla sona erdi.

AK PARTİ YENİ DÖNEM HEDEFLERİNİ DEĞERLENDİRDİ