Bilecik'te huzurevi sakinlerine neşeli bir gün

Bilecik'te düzenlenen etkinlikte Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Program boyunca sakinlerle sohbet edildi, istekleri dinlendi ve birlikte zaman geçirildi.

Etkinlikte yaşananlar:

Gün boyunca huzurevi sakinleriyle çeşitli oyunlar oynandı ve katılımcılarla pasta kesimi gerçekleştirildi. Etkinlikte ortaya çıkan renkli anlar, katılımcıların yüzünde tebessüm bıraktı ve sosyal etkileşimin canlı tutulmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Vali Sözer'in değerlendirmesi:

Vali Sözer, huzurevi sakinlerinin talep ve temennilerini dinledi; büyüklerin deneyim ve birikimlerinin toplumsal değer taşıdığına vurgu yaptı. Sözer, ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Büyüklerimizle bir arada olmak, onların mutluluğuna ortak olmak bizim için çok kıymetli. Kendilerine sağlık ve huzur diliyorum".

Program, huzurevi sakinlerinin moral ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik sıcak bir buluşma niteliği taşıdı; yetkililerin bu tür yüz yüze temasların sürekliliğine önem vermesi gerektiğini gösterdi.

BİLECİK’TE HUZUREVİ SAKİNLERİ İÇİN RENKLİ ETKİNLİK