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Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde güvenliği sıkı tutuyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 88 personelle asayiş, trafik, JASAT, KOM, NSM ve çocuk birimlerinin katıldığı denetimde okul çevrelerinde huzur sağladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde güvenliği sıkı tutuyor

denetimin kapsamı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen uygulamanın hedefi, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması olarak açıklandı. Uygulama kapsamında okul çevreleri üzerinde görünür güvenlik önlemleri alınarak öğrencilerin ve ailelerin endişelerinin azaltılması amaçlandı.

katılan birimler ve personel sayısı

Denetimlerde Asayiş ve Trafik Timleri ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk unsurlarından personel görev aldı. Toplamda 88 personel görevlendirildi.

amaç ve devam eden çalışmalar

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, uygulamaların belirli aralıklarla tekrarlanarak okul çevrelerindeki güvenliğin devam ettirileceğini vurguladı.

JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE GÖZ AÇTIRMIYOR

JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE GÖZ AÇTIRMIYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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