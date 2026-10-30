Silvan'da yağmur sonrası direksiyon hakimiyeti kaybı: 1 yaralı

kaza yeri ve gelişimi:

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Silvan-Batman karayolunda bir otomobil sürücüsünün yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından olay yerinde inceleme ve soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.