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Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Olayın ayrıntıları:

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde dün gece gerçekleşen kazada, 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçların yanı sıra sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın daha karıştığı bildirildi. İlk ihbarlarda kaza zincirleme olarak bildirildi.

Kurtarma ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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