Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Olayın ayrıntıları:

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde dün gece gerçekleşen kazada, 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçların yanı sıra sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın daha karıştığı bildirildi. İlk ihbarlarda kaza zincirleme olarak bildirildi.

Kurtarma ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.