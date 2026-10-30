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Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

Aşkale Tepebaşı Geçidi'nde sabah 08.30'da yağış nedeniyle kayan zemin üç aracın çarpışmasına yol açtı; şans eseri yaralanma yok, yol kısa süre kapandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

kaza yerinde yaşananlar

Erzurum’un Aşkale ilçesindeki Tepebaşı Geçidi, sabah saat 08.30 civarında yaşanan zincirleme trafik kazasına sahne oldu. Erzincan istikametinden Erzurum yönüne doğru seyir halindeki 35 TTT 56, 06 CGK 59 ve 60 AAG 849 plakalı araçlar, yağmur nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde kontrolden çıkarak birbirine çarptı. Kaza Hacı Hamza Köyü mevkiinde gerçekleşti.

Kazaya karışan sürücülerden iki isim tespit edildi: Murat Akgül ve Nazım Maral. Yetkililer, diğer sürücülerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak her üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

müdahale, yol temizliği ve trafik

Kaza sonrası Erzincan-Erzurum karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ve ekipler çevrede önlem alarak yolu güvenli hâle getirdi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı; yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açılarak trafik normal akışına döndü.

Yetkililer, kazanın sabahın erken saatlerinde ve yol üzerindeki araç yoğunluğunun az olduğu bir zamanda gerçekleşmesinin daha ağır bir tablonun önüne geçtiğini vurguladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve kazanın nedenleriyle ilgili çalışmanın devam ettiği kaydedildi.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDEKİ TEPEBAŞI GEÇİDİ’NDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3...

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDEKİ TEPEBAŞI GEÇİDİ’NDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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