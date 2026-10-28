Bilecik'te kamu kurumları voleybolda il birincileri seçildi

Bilecik'te voleybol şampiyonları belli oldu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki voleybol müsabakalarında kamu kurumlarının takımları şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara belge ve madalyaları takdim edildi.

Müsabakaların seyri ve ödüller:

Müsabakalar boyunca centilmence bir rekabet gözlenirken, takım sporunun iş yeri kültürü ve çalışan sağlığı üzerindeki olumlu etkisi öne çıktı. Organizasyonda dereceye giren takımlara verilen madalya ve belgeler törenle sahiplerine ulaştırıldı.

Bursa'daki temsil ve hedefler:

Turnuvada birinci olan takımlar, 5-11 Kasım tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir müsabakalara katılan kurumlara teşekkür ederek, "Kamu kurumlarımızın katılımıyla düzenlenen müsabakalarla çalışanlarımızın sporla buluşmasına katkı sağlıyoruz. Bilecik’i Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

BİLECİK’TE VOLEYBOL ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU