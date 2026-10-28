Yusuflar Mahallesi'nde 36 atlık barınak projesinde son rötuşlar

Proje alanında son durum:

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yusuflar Mahallesi'nde yürütülen 36 Atlık Barınak Projesinin inşaat süreci, yetkililerin verdiği bilgilere göre planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Proje sahasını yerinde inceleyen İl Müdürü Hasan Kalın, teknik ekipten çalışmaların güncel durumuna ilişkin rapor aldı ve yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Saha incelemeleri ve teknik detaylar:

İnceleme sırasında teknik heyet, altyapı ve yapısal işlerin aşamaları hakkında bilgiler sundu. Ekipler, barınakların kullanım standartlarına uygun şekilde inşa edilmesi için gerekli malzeme ve işçilik denetimlerini sürdürüyor. Hasan Kalın, çalışmanın her aşamasında koordinasyonun önemine dikkat çekerek, tesisin teslimine kadar sürecin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Projede uygulanan iş programı ve şantiye organizasyonu, zaman çizelgesine uyum sağlayacak biçimde planlandı. Yerinde yürütülen kontroller, olası gecikmelerin önüne geçmek amacıyla periyodik değerlendirmeler olarak gerçekleştiriliyor. Teknik ekipten alınan bilgiler doğrultusunda eksik kalan iş kalemleri listelendi ve önceliklendirme yapıldı.

Hedeflenen katkı ve hizmete sunma:

Tesisin tamamlanmasının ardından Eskişehir'in spor altyapısına önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor. Projenin amacına uygun şekilde hizmete sunulabilmesi için saha çalışmalarının aksatılmadan sürdüğü, yetkililerce vurgulandı. İl Müdürlüğü, tamamlanma sürecini yakından takip etmeye devam edecek ve kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapacak.

ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YUSUFLAR MAHALLESİ'NDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN 36 ATLIK BARINAK PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. PROJE SAHASINI ZİYARET EDEN İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN, TEKNİK EKİPTEN ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.