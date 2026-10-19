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Bilecik'te kaynak kıvılcımları benzine sıçradı, çatı katında yangın çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde kaynak kıvılcımlarının yaklaşık 1 litre benzine sıçraması sonucu çatı katında yangın çıktı, can kaybı yok.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te kaynak kıvılcımları benzine sıçradı, çatı katında yangın çıktı

Olayın gelişimi:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde, Hüseyin Özkoca'ya ait müstakil evin çatı katında demir profil kaynağı yapıldığı sırada yere düşen kıvılcımlar zeminde bulunan yaklaşık 1 litre benzine değdi. Benzinin tutuşmasıyla çatı katında yangın çıktı.

Müdahale ve sonuçlar:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin olay yerinde inceleme yapan ekipler tarafından delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi ve olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK’TE KAYNAK KIVILCIMLARI BENZİNE SIÇRADI, YANGIN ÇIKTI

BİLECİK’TE KAYNAK KIVILCIMLARI BENZİNE SIÇRADI, YANGIN ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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