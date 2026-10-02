Bilecik’te kırsalda üreticilerin talepleri sahada dinlendi

Bilecik'te üreticilerle yerinde değerlendirme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü'nde çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldi. Buluşmada üreticilerin tarımsal üretime ilişkin talep, görüş ve önerileri dinlendi; sahada tespit edilen sorunlar ve olası çözümler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

talepler ve sahadaki öncelikler:

Toplantıda üreticiler, üretim süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri, ihtiyaç duydukları teknik destek ve organizasyonel talepleri aktardı. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin verimliliği, girdi temini ve sürdürülebilir uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapıldı; sahada gözlemlenen öncelikli konular not edildi ve çözüm odaklı yaklaşımlar üzerinde duruldu.

müdürün değerlendirmesi ve taahhütleri:

Çetin Ayvalık sahada doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak üreticilerin taleplerinin yerinde dinlenmesinin karar ve uygulamalara yön verdiğini söyledi. Ayvalık, Üreticilerimizle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için sahada olmaya, üreticilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Kızıldamlar Köyü’müzdeki üreticilerimize çalışmalarında bereketli ve verimli bir sezon diliyorum dedi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki yürütülen tarımsal çalışmaların durumuna ilişkin bilgi alışverişi yapıldı ve kısa-orta vadede atılabilecek adımların koordinasyonu için iletişim kanallarının açık tutulacağı belirtildi.

BİLECİK’TE ÜRETİCİLERİN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ