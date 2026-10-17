Bilecik'te komite ve meclis üyeliği seçimi listeler arasında çekişmeye sahne oluyor

Seçim süreci ve genel tablo

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi sabah saat 08.00'de başladı ve akşam saat 17.00'ye kadar sürecek. Toplam 12 meslek grubundan çıkan adaylar, farklı listeler altında sandık başına gidiyor. Seçimde adaylar arasında mavi ve beyaz listeler öne çıkarken yarışın çekişmeli geçtiği gözlendi.

grup ve liste dağılımı:

Seçime giren listelerin dağılımına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ve 12 nolu meslek gruplarında ikişer liste yarışırken, 8 nolu meslek grubunda 3 liste sandıkta yer alıyor. Toplamda mavi ve beyaz listelerin yanı sıra bazı gruplarda üçüncü bir alternatif de seçmenlerin tercihine sunulmuş durumda.

katılım ve gözlemler:

Seçimde katılımın yüksek olduğu bildirildi; gün boyu sürecek oy verme işlemlerinde sokak ve oda içinde canlı bir hareketlilik hakim. Sandık işlemleri ve oy sayımlarının akışında herhangi bir aksama yaşanmaması için yetkililer düzenlemeleri sürdürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından TSO'nun yeni meslek komitesi ve meclis yapısı netleşecek.

BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYESİ SEÇİMİ BAŞLADI.