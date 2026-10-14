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Bilecik'te küçük eller büyük dönüşüm başlattı

Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çevre bilincini artırmak için topladığı atık pilleri Bilecik Belediyesi yetkililerine teslim etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te küçük eller büyük dönüşüm başlattı

Bilecik'te çocuklar çevre için kolları sıvadı

Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi çevre bilincini artırmak amacıyla bir atık pil toplama çalışması düzenledi. Meclis üyelerinin bir araya getirdiği piller, çevreye zarar vermeyecek biçimde geri dönüşüme kazandırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Toplama ve teslim süreci:

Çocukların yürüttüğü kampanya çerçevesinde toplanan atık piller, uygun yöntemlerle işlenmesi için Bilecik Belediyesi yetkililerine verildi. Teslim anında çocukların katılımı ve çalışmanın organizasyonu yetkililer tarafından not edildi.

Amaç ve teşekkür:

Çalışmayla çevrenin korunmasına katkı sağlanması ve geri dönüşüm bilincinin yerleşmesi hedeflendi. Bilecik Kent Konseyi, daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek için projeye destek veren çocuklara, ailelerine ve yetkililere teşekkür etti.

ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI ATIK PİLLER GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK

ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI ATIK PİLLER GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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