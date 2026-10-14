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Gümüşova'da üretim süreçleri yerinde değerlendirildi

Gümüşova Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçedeki üretim tesisinde üretim süreçleri ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gümüşova'da üretim süreçleri yerinde değerlendirildi

Gümüşova kaymakamı üretim tesisinde inceleme gerçekleştirdi

Gümüşova Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçede faaliyet gösteren bir üretim tesisinde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında üretim süreçleri ve tesisin yürüttüğü çalışmalar hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

denetimde ele alınan konular:

Kaymakam Orhan, tesiste yürütülen çalışmaların genel seyrini değerlendirdi. Görüşmede üretimin işleyişi, süreç yönetimi ve işletme tarafından yapılan faaliyetler hakkında yetkililerle ayrıntılı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

değerlendirme ve takip:

İnceleme sonucunda tesisin yürüttüğü faaliyetler üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve görüş alışverişi sürdürüldü. Ziyaret, yerinde gözlem ve işletme yetkililerinden doğrudan bilgi alınmasını sağladı.

GÜMÜŞOVA KAYMAKAMI AHMET RAŞİT ORHAN, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET EDEREK...

GÜMÜŞOVA KAYMAKAMI AHMET RAŞİT ORHAN, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET EDEREK ÜRETİM FAALİYETLERİ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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