trafik kazasında ağır yaralanan doktor iki yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'de yaşanan kaza sonrası tedavi süreci sona erdi

Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli (34), Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görevli araştırma görevlisiydi. Yaklaşık iki yıl önce, babasının yoğun bakımda bulunduğu Denizli'deki hastaneyi ziyaret etmek üzere yola çıkarken Muğla – Denizli karayolunda trafik kazası geçirdi ve kazada ağır yaralandı.

Kaza ve tedavi süreci:

Kazada ağır yaralanan Büyükeşmeli, önce yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavi sürecinde bir dönem düzelme gösterse de yaşamını yatakta sürdürdü; şikayetlerinin artması üzerine yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisine Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde devam edilen genç doktor, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görevli Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli uzun süren yoğun bakım ve rehabilitasyon sürecine rağmen hayatta kalma mücadelesini sürdüremedi.

hastanenin taziye mesajı ve cenaze bilgileri:

Hastane yönetiminin vefatın ardından yayımladığı mesajta şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniğinde görev yapan değerli mesai arkadaşımız Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri, yakınları ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz"

Genç doktorun cenazesi memleketi Denizli’nin Çardak ilçesine getirildi. Cenazenin bugün öğle namazına müteakip Çardak Asri Mezarlıkta toprağa verileceği bildirildi.

MUĞLA’DA GÖREV YAPTIĞI ESNADA DENİZLİ’DE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN DR. İBRAHİM CAN BÜYÜKEŞMELİ, 2 YILDIR DEVAM EDEN HAYATTA TUTUNMA MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.