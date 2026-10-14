Gölpazarı'nda halkın beklentilerine yerinde öncelik verildi

Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen saha çalışmasında, Kaymakam Onur Titiz ve beraberindeki kurum amirleri, Demirhanlar köyü ile Gemiciler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölge taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşların öncelikli beklentileri yerinde tespit edildi ve çözüm gerektiren konular kayda geçirildi.

saha ziyaretleri ve görüşmeler:

Ziyaret programı kapsamında köy ve mahalle halkı söz aldı; altyapı, hizmet erişimi ve yerel ihtiyaçlara ilişkin öneriler aktarıldı. Heyet, gelen talepler doğrultusunda notlar alarak hangi kurumun hangi konuda sorumluluk üstleneceğini değerlendirdi. Görüşmeler, hem kısa vadeli müdahaleler hem de planlama aşamasına alınacak konular açısından önemli bilgiler sundu.

hizmet planlamasına yansıyacak görüşler:

Kaymakam Onur Titiz toplantılarda vatandaşların önerilerinin hizmetlerin önceliklendirilmesinde yol gösterici olacağını belirtti. Titiz, "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yerinde dinleyerek ihtiyaçlara çözüm üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin görüşleri, hizmetlerimizi şekillendirmemiz açısından büyük önem taşıyor" sözleriyle sürecin devam edeceğini vurguladı.

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin takibi için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüleceğini; gerekli notların alındığını ve öncelik sırasına göre adımlar atılacağını kaydetti. Vatandaşlarla yüz yüze yapılan bu tür görüşmelerin bölge hizmet kalitesini artırmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

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