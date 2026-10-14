Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3747 +0,21%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,41 -0,16%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,96 +0,26%
--°

Şehit Ramazan Yıldız kütüphanesi açıldı, minik eller kışa hazırlanıyor

Erzurum Çat Sarıkaşık'ta açılan Şehit Ramazan Yıldız Kütüphanesi, Erzurum Valiliği ve Macera Offroad desteğiyle 75 öğrenciye kitap ve kışlık giysi sağladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 09:46

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit Ramazan Yıldız kütüphanesi açıldı, minik eller kışa hazırlanıyor

Kütüphanenin açılışı ve hedefleri:

Sarıkaşık köyünde yer alan Sarıkaşık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle Şehit Ramazan Yıldız Kütüphanesi hizmete girdi. Açılış, Erzurum Valiliği koordinasyonunda, 8. Polis Meslek Eğitim Merkezi mezunu polis devreleri ile Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kütüphanenin amacı; çocukların kitaplara erişimini artırmak, okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve eğitim yaşamlarına katkı sağlamak olarak açıklandı.

Proje kapsamında kütüphanenin donanımı ve erişilebilirliği ön plana alınarak, köydeki öğrencilerin bilgiye ulaşmasının teşvik edilmesi hedeflendi. Açılışla birlikte öğrencilerin eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve fırsat eşitliği açısından somut bir adım atıldığı vurgulandı.

Vali Aydın Baruş'un değerlendirmesi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, "Yalnızca bir okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmiyoruz aynı zamanda çocuklarımızın hayallerine, umutlarına ve yarınlarına bir kapı aralıyoruz. Köylerimizdeki çocuklarımızın da en iyi eğitim imkanlarına ulaşması kitaplarla buluşması ve fırsat eşitliğinden yararlanması çok büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Baruş, devletin imkanlarıyla eğitim ortamlarının güçlendirilmesine devam edileceğini belirtti.

Minik Eller Üşümesin projesi ve dağıtım:

Etkinliğin diğer ayağını ise Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü tarafından yürütülen Minik Eller Üşümesin Sosyal Sorumluluk Projesi oluşturdu. Proje çerçevesinde öğrencilere mont, bot, bere ve eldiven dağıtılarak kış koşullarına karşı korunmaları sağlandı. Kulüp yetkilileri, bu desteğin özellikle köyün coğrafi koşulları göz önüne alındığında hayati önem taşıdığını aktardı.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, köyün Bingöl sınırında, 2 bin 650 metre rakımda yer aldığına dikkat çekerek, "Minik yüreklerimize dokunarak onlara kış için hazırladığımız mont, bot, bere ve eldivenlerini dağıttık. Okulumuzda 75 öğrencimizin yüreğine dokunduk, Erzurum merkezden yaklaşık 120 kilometre yol geldik. Bu minik yüreklerimizi ısıtmak için ekibimizle zorlu yollardan geldik. Onlarla küçücük sohbetimiz bile bütün yorgunluğumuzu ve çektiğimiz zorlukları unutturdu" dedi.

Projenin geçmişi ve amaçları:

Minik Eller Üşümesin projesi 2016 yılından bu yana ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Macera Offroad kulübü, kamu kurumları ve gönüllülerle iş birliği içerisinde eğitim, çevre, doğa ve sosyal dayanışma alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Proje yetkilileri, dağıtılan kışlık giysilerin çocukların sağlık ve konforuna doğrudan katkı sağlayacağını, aynı zamanda eğitim süreçlerine olumlu yansımasının beklendiğini belirtti.

Protokol ve aile katılımı:

Programa protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları, polis devreleri, Macera Offroad ekibi ve ilgili davetliler katıldı. Törende şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın, eğitime katkı sunmanın ve çocukların ihtiyaçlarına duyarlılık göstermenin toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Şehit Ramazan Yıldız'ın kardeşi Meltem Yıldız, "Burası sadece kütüphane değil kardeşimin adının yaşayacağı, çocuklarımızın hayallerinin büyüyeceği bir okul. Bir insanın en büyük mirası geride bıraktığı güzel izlerdir. Ağabeyim Ramazan bizlere onurlu bir emanet bıraktı" sözleriyle duygularını paylaştı.

Etkinlik, şehitlerin hatırasını yaşatma, eğitime destek olma ve çocuklara sahip çıkma anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendirildi. Katılımcılar, benzer dayanışma örneklerinin artırılmasının gerekliliğine işaret etti ve kütüphanenin öğrencilerin bilgiyle buluşmasına katkı sağlayacağına dair beklentilerini dile getirdi.

ERZURUM&#039;UN ÇAT İLÇESİ SARIKAŞIK KÖYÜNDE, ŞEHİT RAMAZAN YILDIZ&#039;IN ADINI TAŞIYAN OKUL KÜTÜPHANESİ...

ERZURUM'UN ÇAT İLÇESİ SARIKAŞIK KÖYÜNDE, ŞEHİT RAMAZAN YILDIZ'IN ADINI TAŞIYAN OKUL KÜTÜPHANESİ DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. TÖRENE ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ DA KATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

trafik kazasında ağır yaralanan doktor iki yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
images

Gümüşova'da üretim süreçleri yerinde değerlendirildi
images

Gölpazarı'nda halkın beklentilerine yerinde öncelik verildi
images

Yurt personeline hijyen odaklı beslenme uygulama eğitimi verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

muğla’da defneye yatırım: 36 bin 601 fidan ve 75 milyon dolar ihracat hedefi

İnşaat malzemelerini çalan zanlı Köse'de yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sağanak yaşamı yavaşlattı: Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de trafik yoğunluğu

Karacasu'da çıkan yangında kurtarılan baba da yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua