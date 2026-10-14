Şehit Ramazan Yıldız kütüphanesi açıldı, minik eller kışa hazırlanıyor

Kütüphanenin açılışı ve hedefleri:

Sarıkaşık köyünde yer alan Sarıkaşık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle Şehit Ramazan Yıldız Kütüphanesi hizmete girdi. Açılış, Erzurum Valiliği koordinasyonunda, 8. Polis Meslek Eğitim Merkezi mezunu polis devreleri ile Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kütüphanenin amacı; çocukların kitaplara erişimini artırmak, okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve eğitim yaşamlarına katkı sağlamak olarak açıklandı.

Proje kapsamında kütüphanenin donanımı ve erişilebilirliği ön plana alınarak, köydeki öğrencilerin bilgiye ulaşmasının teşvik edilmesi hedeflendi. Açılışla birlikte öğrencilerin eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve fırsat eşitliği açısından somut bir adım atıldığı vurgulandı.

Vali Aydın Baruş'un değerlendirmesi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, "Yalnızca bir okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmiyoruz aynı zamanda çocuklarımızın hayallerine, umutlarına ve yarınlarına bir kapı aralıyoruz. Köylerimizdeki çocuklarımızın da en iyi eğitim imkanlarına ulaşması kitaplarla buluşması ve fırsat eşitliğinden yararlanması çok büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Baruş, devletin imkanlarıyla eğitim ortamlarının güçlendirilmesine devam edileceğini belirtti.

Minik Eller Üşümesin projesi ve dağıtım:

Etkinliğin diğer ayağını ise Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü tarafından yürütülen Minik Eller Üşümesin Sosyal Sorumluluk Projesi oluşturdu. Proje çerçevesinde öğrencilere mont, bot, bere ve eldiven dağıtılarak kış koşullarına karşı korunmaları sağlandı. Kulüp yetkilileri, bu desteğin özellikle köyün coğrafi koşulları göz önüne alındığında hayati önem taşıdığını aktardı.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, köyün Bingöl sınırında, 2 bin 650 metre rakımda yer aldığına dikkat çekerek, "Minik yüreklerimize dokunarak onlara kış için hazırladığımız mont, bot, bere ve eldivenlerini dağıttık. Okulumuzda 75 öğrencimizin yüreğine dokunduk, Erzurum merkezden yaklaşık 120 kilometre yol geldik. Bu minik yüreklerimizi ısıtmak için ekibimizle zorlu yollardan geldik. Onlarla küçücük sohbetimiz bile bütün yorgunluğumuzu ve çektiğimiz zorlukları unutturdu" dedi.

Projenin geçmişi ve amaçları:

Minik Eller Üşümesin projesi 2016 yılından bu yana ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Macera Offroad kulübü, kamu kurumları ve gönüllülerle iş birliği içerisinde eğitim, çevre, doğa ve sosyal dayanışma alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Proje yetkilileri, dağıtılan kışlık giysilerin çocukların sağlık ve konforuna doğrudan katkı sağlayacağını, aynı zamanda eğitim süreçlerine olumlu yansımasının beklendiğini belirtti.

Protokol ve aile katılımı:

Programa protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları, polis devreleri, Macera Offroad ekibi ve ilgili davetliler katıldı. Törende şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın, eğitime katkı sunmanın ve çocukların ihtiyaçlarına duyarlılık göstermenin toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Şehit Ramazan Yıldız'ın kardeşi Meltem Yıldız, "Burası sadece kütüphane değil kardeşimin adının yaşayacağı, çocuklarımızın hayallerinin büyüyeceği bir okul. Bir insanın en büyük mirası geride bıraktığı güzel izlerdir. Ağabeyim Ramazan bizlere onurlu bir emanet bıraktı" sözleriyle duygularını paylaştı.

Etkinlik, şehitlerin hatırasını yaşatma, eğitime destek olma ve çocuklara sahip çıkma anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendirildi. Katılımcılar, benzer dayanışma örneklerinin artırılmasının gerekliliğine işaret etti ve kütüphanenin öğrencilerin bilgiyle buluşmasına katkı sağlayacağına dair beklentilerini dile getirdi.

ERZURUM'UN ÇAT İLÇESİ SARIKAŞIK KÖYÜNDE, ŞEHİT RAMAZAN YILDIZ'IN ADINI TAŞIYAN OKUL KÜTÜPHANESİ DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. TÖRENE ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ DA KATILDI