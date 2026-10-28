Dolar 49,8341 +0,10%
Euro 55,4204 +0,10%
Bist 11.146,94 -0,04%
Altın Gram 6.486,36 -0,64%
EUR/USD 1,1123 -0,07%
Brent Petrol 111,42 +1,84%
--°

Bilecik'te küçük sürücülere büyük ders: 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi

Bilecik'te 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda 23 öğrenciye uygulamalı trafik kuralları ve davranış eğitimi verildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te küçük sürücülere büyük ders: 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi

Bilecik'te trafik bilinci genç yaşta güçlendiriliyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi. Program, Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirildi ve teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesine odaklandı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kurallarına uyma, trafikte doğru davranışlar sergileme ve diğer yol kullanıcılarına saygı gösterme konularında bilgiler aktarıldı. Uygulamalı çalışmalar, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına karşı bilinç ve beceri kazanmalarını amaçladı.

Emniyetin açıklaması ve çalışma devamlılığı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kurallarının insan hayatını korumak açısından önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Okullar ve ailelerle iş birliği içinde yürütülen bu tür programlar, şehir içi trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor ve benzer etkinliklerin devam etmesi planlanıyor.

BİLECİK’TE 23 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

BİLECİK’TE 23 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy merasında yıldırım çarpan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
images

Antalya'da damperli kamyon ile otel servisi çarpıştı: dört kişi yaralandı
images

Bursa'da alkolmetreyle tartışan sürücünün savunması şaşırttı
images

Belçika kaynaklı büyük kokain şebekesinin elebaşı İstanbul'da yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi

Kış yorgunluğunu d vitamini eksikliği ve mevsimsel depresyondan ayırmanın yolları

Martı yeni dönemi açıyor: RoboMartı ile sürücüsüz paylaşım yolculuğu

Cumhuriyete sanatla selam: Anadolu Üniversitesi GSF'de öğretim elemanları sergisi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı