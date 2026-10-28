Bilecik'te küçük sürücülere büyük ders: 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi

Bilecik'te trafik bilinci genç yaşta güçlendiriliyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi. Program, Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirildi ve teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesine odaklandı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kurallarına uyma, trafikte doğru davranışlar sergileme ve diğer yol kullanıcılarına saygı gösterme konularında bilgiler aktarıldı. Uygulamalı çalışmalar, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına karşı bilinç ve beceri kazanmalarını amaçladı.

Emniyetin açıklaması ve çalışma devamlılığı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kurallarının insan hayatını korumak açısından önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Okullar ve ailelerle iş birliği içinde yürütülen bu tür programlar, şehir içi trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor ve benzer etkinliklerin devam etmesi planlanıyor.

BİLECİK’TE 23 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ