Adana'da sahte ev satışı operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, tapuda sazan sarmalı yöntemiyle sahte ev satışı gerçekleştirerek iki kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandıran şebeke hedef alındı. Soruşturmayı, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

soruşturmanın seyrine dair detaylar:

Emniyet ekipleri yürüttükleri çalışmada şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Yapılan teknik ve saha araştırmaları sonucunda dolandırıcılık yönteminin tapuda usulsüzlük iddiasına dayandığı belirlendi ve soruşturma savcılığın koordinasyonunda derinleştirildi.

operasyon ve adli süreç:

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 17 Kasım günü, Adana merkezli olmak üzere 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Olayda mağdur olan iki kişi ve dolandırıcılığın toplam tutarı olarak belirtilen 3 milyon 500 bin TL gibi rakamlar soruşturmanın odağında yer aldı. Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen bulgular doğrultusunda vakayı nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirdi.

Gelişmelerle ilgili adli işlemler sürüyor; yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan kovuşturma adli mercilerce takip edilmeye devam edilecek.

ADANA'DA 'SAZAN SARMALI' YÖNTEMİYLE SAHTE EV SATIŞI YAPARAK 2 KİŞİYİ TOPLAM 3 MİLYON 500 BİN TL DOLANDIRAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ. ADANA MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 16 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI.