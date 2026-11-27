Antalya'da apartman dairesinde gece yangını

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 951 Sokak üzerinde saat 21.45 sıralarında bir apartman dairesinde yangın çıktı. Evde yalnız bulunan sağlık görevlisi Sinem S. (35)'nin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek yatak odasını tamamen sardı ve bina yoğun dumanla kaplandı.

Tahliye ve itfaiye müdahalesi:

Alevleri ve bağırma seslerini duyan apartman sakinleri, kapılara vurarak binanın tahliye edilmesini sağladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri sokağa dökülerek ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Genç kadın büyük korku yaşadı ve sağlık kontrolü ambulansta yapıldı; haberlerde genç kadının gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

Mahsur kalan kedi ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu apartmanda mahsur kalan beyaz renkli bir kedi kurtarıldı. Yangın nedeniyle evin yatak odası kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar oluştu. Apartman sakinleri yangın sırasında içerideki hayvanlar için büyük endişe yaşadıklarını ifade etti.

Alper Tersakan yaşananları aktarırken, Birdenbire bağırma sesleri geldi. Bağırma seslerinden sonra dumanları fark ettik. Burası aile apartmanı. Hızlı bir şekilde apartmanın kapılarına vurduk, herkesi dışarıya çıkarttık. İtfaiye 1 dakika geç kalsaydı veya biz 30 saniye daha oyalansaydık şu an apartmandan çıkma şansımız sıfırdı. Çok sıkıntılıydı ama itfaiye son saniyede yetişti ifadelerini kullandı.

Tersakan ayrıca, Şu anda maddi hasar gözüküyor. İçeride hayvanların durumunu bilmiyoruz. Kedilerimiz var, kediler çok önemli bizim için. İnsanları kurtardık ama hayvanlar şu an içeride. İtfaiye çalışıyor, yukarıdan gelecek haberi bekliyoruz şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılmaktadır.

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