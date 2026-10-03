Bilecik'te minibüs tarifelerinde güncelleme

Bilecik'te yeni minibüs tarifeleri:

Bilecik'te şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerinde güncelleme yapıldı. Yeni tarife kapsamında Bilecik ile çevre ilçeler arasındaki birkaç hattın ücretleri değiştirilirken, yolcu ve öğrenci tarifelerinde artışlar kaydedildi.

zam yapılan hatlar ve ücretleri:

Bilecik–Osmaneli: Tam yolcu ücreti 160 TL'den 180 TL'ye, öğrenci ücreti 150 TL'den 170 TL'ye yükseldi.

Bilecik–Bozüyük: Yolcu ücreti 160 TL'den 190 TL'ye çıkarıldı; güzergah üzerindeki indi-bindi ücreti 80 TL olarak belirlendi.

Bilecik–Vezirhan: Yeni tarifeyle ulaşım ücreti 80 TL oldu.

Bilecik–Bayırköy: Minibüs ücreti 100 TL'den 120 TL'ye yükseltildi.

yolcular için kısa notlar:

Güncellenen tarifeler, ilgili hatlarda ulaşım maliyetlerini artırıyor; yolcuların yeni ücretlere göre planlama yapması gerekecek. Yeni ücretler, açıklanan tarifeye göre uygulanacaktır.

BİLECİK’TE ŞEHİRLERARASI ULAŞIMA ZAM