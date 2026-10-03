Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Bilecik'te minibüs tarifelerinde güncelleme

Bilecik'te şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretleri güncellendi; Osmaneli, Bozüyük, Vezirhan ve Bayırköy hatlarında yeni fiyatlar uygulanmaya başladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te minibüs tarifelerinde güncelleme

Bilecik'te yeni minibüs tarifeleri:

Bilecik'te şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerinde güncelleme yapıldı. Yeni tarife kapsamında Bilecik ile çevre ilçeler arasındaki birkaç hattın ücretleri değiştirilirken, yolcu ve öğrenci tarifelerinde artışlar kaydedildi.

zam yapılan hatlar ve ücretleri:

Bilecik–Osmaneli: Tam yolcu ücreti 160 TL'den 180 TL'ye, öğrenci ücreti 150 TL'den 170 TL'ye yükseldi.

Bilecik–Bozüyük: Yolcu ücreti 160 TL'den 190 TL'ye çıkarıldı; güzergah üzerindeki indi-bindi ücreti 80 TL olarak belirlendi.

Bilecik–Vezirhan: Yeni tarifeyle ulaşım ücreti 80 TL oldu.

Bilecik–Bayırköy: Minibüs ücreti 100 TL'den 120 TL'ye yükseltildi.

yolcular için kısa notlar:

Güncellenen tarifeler, ilgili hatlarda ulaşım maliyetlerini artırıyor; yolcuların yeni ücretlere göre planlama yapması gerekecek. Yeni ücretler, açıklanan tarifeye göre uygulanacaktır.

BİLECİK’TE ŞEHİRLERARASI ULAŞIMA ZAM

BİLECİK’TE ŞEHİRLERARASI ULAŞIMA ZAM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Isparta'da erişilebilirlik seferberliği: belediye engelli hizmetlerini genişleti...
images

HSK heyeti Erzurum adliyesinde adli süreçleri yerinde değerlendirdi
images

Ahilikten devraldığı dikişle 60 yıl: terzi Haşim gençlere iş ahlakı öğütlüyor
images

Osmaneli'nde sonbaharın sürprizi: sarı ve mor çiğdemler doğayı renklendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu

Nusaybin kaymakamı ve basın buluşması: MAGYED ziyaretiyle tanıtıma destek

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

Sabah Çaydurt’ta tır dorsesi alev aldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi