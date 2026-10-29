Bilecik'te miniklerin cumhuriyet coşkusu salonda hayranlık uyandırdı

İstasyon Spor Salonu'ndaki kutlama:

Bilecik'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali'nin mesajı:

Vali Sözer konuşmasında Cumhuriyetin, milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği mücadelenin en büyük eseri olduğunu vurguladı ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla Millî Mücadele'nin taçlandığını hatırlattı. Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; bağımsızlık iradesi, millî birlik ve beraberlik ile aydınlık yarınlara duyulan inancın en güçlü ifadesi olduğunu belirtti. Vali Sözer ayrıca Türkiye Yüzyılı hedeflerine değinerek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, tarım ve sanayi gibi alanlarda gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Anaokulu gösterisi ve etkinlikler:

Konuşmanın ardından sahne alan Bahçelievler Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Miniklerin okuduğu şiirler salonda duygulu anlar yaşattı ve protokolden vatandaşlara kadar pek çok kişi tarafından ilgiyle izlendi. Halk Eğitim Merkezi tarafından sunulan halk oyunları gösterisi ise kutlamaya renk kattı.

Programda ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları jimnastik, judo ve tekvando gösterileriyle seyircilere görsel bir şölen sundu. Sporcuların performansları, törene katılanlardan yoğun alkış aldı ve etkinliğin coşkusunu artırdı.

Günün anısına düzenlenen yarışma ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri Vali Sözer tarafından takdim edildi. Ödül töreni, gençlerin başarılarını teşvik eden, törene katılan aile ve öğretmenlerin gurur duyduğu anlardan biri oldu.

Kutlama programı, protokol üyelerinin vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlaması ve gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bilecik'te hem geçmişe saygı hem de gelecek için umut mesajlarıyla anıldı.

BİLECİK’TE CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCİ YIL DÖNÜMÜ, İSTASYON SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE BÜYÜK BİR GURUR VE COŞKUYLA KUTLANIRKEN, ANAOKULU ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİSİ MEST ETTİ.