Hisarcık'ta 29 Ekim coşkusu: öğrenciler yarışmalarda ödüllendirildi

Hisarcık'ta 29 Ekim kutlamaları ödül töreniyle sonlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sürdü. Etkinlikler, ilçede öğrencilerin sanat ve spor alanındaki başarılarını öne çıkardı.

Katılım ve protokol:

Tören, Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen programın ardından gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışma kategorileri ve ödül takdimi:

Etkinlikler kapsamında ilkokullar arasında resim, ortaokullar arasında şiir, liseler arasında kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında mangala müsabakaları yapıldı; öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak için düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda da ter döktü.

Yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından takdim edildi.

Ödül töreni, öğrencilerin başarılarının kutlanması ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunun paylaşılmasıyla sona erdi.

HİSARCIK’TA CUMHURİYET BAYRAMI YARIŞMALARINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ