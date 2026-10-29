Cumhuriyet için kanla dayanışma: MHP Diyarbakır'dan örnek kampanya

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindekiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

etkinliğin ayrıntıları:

İl başkanı Hasan Özcoşkun, ilçe başkanları ve parti üyelerinin katıldığı etkinlik, '29 Ekimde kanımızla canımızla cumhuriyetin yanındayız' sloganıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünde yapıldı.

toplumsal yankı ve mesajı:

Etkinlik, kan bağışının önemine dikkat çekerken toplumsal dayanışma örneği olarak birçok kesim tarafından takdir edildi. Katılımcılar, Cumhuriyet bayramı ruhunu vurgulayarak kan bağışının hem sembolik hem de hayati bir destek olduğunu belirtti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN VE BERABERİNDEKİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KIZILAY ÇADIRINDA KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.