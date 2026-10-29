TCG Kaş 29 ekim’de Fethiye limanında halka açıldı

Fethiye limanında TCG Kaş ziyaretlere başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Kaş gemisi Fethiye Limanı'nda demirleyerek vatandaşların ziyaretine açıldı. Limana yanaşan gemi, bölge halkına deniz kuvvetlerine ait bir gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı sundu.

ziyaret saatleri ve akış:

Gemi, 29 Ekim kapsamında bugün sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında halka açık tutuldu. Ziyaretçiler belirlenen saatlerde gemiyi dolaşıp farklı bölümlerini görme imkanı buldu.

etkinlikler içinde rolü:

TCG Kaş'in ziyarete açılması, Fethiye'deki Cumhuriyet Bayramı programının deniz ayağını oluşturdu ve kutlamalara katılımı artırdı. Etkinlik, hem yerel halkın ilgisini çekti hem de Türk Deniz Kuvvetleri'nin tanıtımına katkı sağladı.

TCG KAŞ GEMİSİ 29 EKİM’DE FETHİYE LİMANI’NDA ZİYARETE AÇILDI