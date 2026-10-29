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Kilis'te jandarmanın insan piramidinde dalgalanan Türk bayrağı

Kilis'te 29 Ekim töreninde jandarma ekipleri insan piramidi kurdu; zirvede dalgalanan Türk bayrağı ve halk oyunlarıyla Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te jandarmanın insan piramidinde dalgalanan Türk bayrağı

Kilis'te 29 Ekim töreninde jandarmadan insan piramidi

Kilis'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen insan piramidi büyük ilgi gördü. Gösterinin zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırıldı ve salondaki vatandaşlar ellerindeki bayraklarla gösteriyi ilgiyle izledi.

gösterinin akışı:

Tören, Kilis Şehit Ali Osman Şahin Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda jandarma ekiplerinin insan piramidi gösterisinin yanı sıra halk oyunları sahnelendi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Kutlama, çeşitli gösterilerle devam ederek Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkusunu yansıttı.

valinin mesajı:

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti. Kalaylı, "Bugün aziz milletimizin hürriyet aşkını bütün dünyaya ilan edişinin 103. yıl dönümüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu, gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada bulunmanın bahtiyarlığını ifade ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

JANDARMADAN TÜRK BAYRAKLI İNSAN PİRAMİDİ GÖSTERİSİ

JANDARMADAN TÜRK BAYRAKLI İNSAN PİRAMİDİ GÖSTERİSİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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