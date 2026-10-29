Pazaryeri'nde cumhuriyet kutlaması dereceye giren öğrencilerin ödülleriyle tamamlandı

Pazaryeri'nde 29 Ekim kutlaması

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenler Pazaryeri Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

öğrenci gösterileri ve program akışı:

Etkinlik, Kaymakam Kara'nın Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine dair konuşmasıyla başladı. Ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi; halk oyunları, şiir ve küçük sahne performansları programa katılanların ilgisini çekti. Sunulan gösteriler, gençlerin kutlamalara aktif katılımını ve kültürel mirasa bağlılığını ortaya koydu.

ödül töreni ve takdim:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve başarılı kurumlara madalya ve hediyeler verildi. Ödüller, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından takdim edildi. Tören sonrası program sona erdi.

Yerel yönetim ve okul temsilcilerinin ortak çabasıyla gerçekleştirilen bu kutlamalar, gençlerin motivasyonunu artırmayı ve cumhuriyet değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TURNUVASI'NDA DERECE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI