Bilecik’te narkotik ekiplerinden iki noktada operasyon: 4 kişi gözaltında

Operasyon detayları:

Bilecik’te düzenlenen operasyonlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bozüyük birimlerinin koordineli çalışması sonucu iki ayrı noktada arama yapıldı.

arama ve ele geçirilen maddeler:

İlk operasyonda 1 araç ve 3 şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi; bu aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen ayrı bir çalışmada ise bir şahsın üzerinde muhtelif miktarda metamfetamin ile bir bong aparatı bulundu.

soruşturma ve gözaltı süreci:

Ele geçen maddelerle ilgili soruşturma, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yürütüldü. Toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI