Dolar 49,9671 +0,07%
Euro 55,9098 +0,34%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.300,93 +0,60%
EUR/USD 1,1186 +0,18%
Brent Petrol 110,02 -3,01%
--°

Bilecik’te narkotik ekiplerinden iki noktada operasyon: 4 kişi gözaltında

Bilecik'te narkotik ekipleri iki ayrı adreste yaptıkları aramalarda muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirip 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik’te narkotik ekiplerinden iki noktada operasyon: 4 kişi gözaltında

Operasyon detayları:

Bilecik’te düzenlenen operasyonlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bozüyük birimlerinin koordineli çalışması sonucu iki ayrı noktada arama yapıldı.

arama ve ele geçirilen maddeler:

İlk operasyonda 1 araç ve 3 şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi; bu aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen ayrı bir çalışmada ise bir şahsın üzerinde muhtelif miktarda metamfetamin ile bir bong aparatı bulundu.

soruşturma ve gözaltı süreci:

Ele geçen maddelerle ilgili soruşturma, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yürütüldü. Toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı
images

Isparta'da bir haftalık operasyonlarda kâğıda emdirilmiş binlerce sentetik bulun...
images

Isparta'da kapsamlı uygulamalarda aranan 28 kişi yakalandı
images

Bozüyük-Kütahya karayolunda park halindeki araca arkadan çarpma: 2 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ borsasında yeni döneme genç ve şeffaf bir vizyon

Nilüfer'e 2 bin m2'lik squash merkezi: Türkiye'nin en büyüğü faaliyete geçti

Divan şiirinde kadının sesi: nesneden özneye bir bakış

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı