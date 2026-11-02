Gece yolculuğu kaza ile bitti: Serik caddesi'nde sürücü bariyerlere çarptı

kaza nasıl oldu:

Gece saatlerinde Serik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarparak hurdaya döndü ve yol ortasında savruldu.

müdahale ve yol durumu:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Serik Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar ve kazanın kesin nedeni, yetkililerin çalışmasıyla netlik kazanacak.

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