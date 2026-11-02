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Gece yolculuğu kaza ile bitti: Serik caddesi'nde sürücü bariyerlere çarptı

Serik Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü; sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yolculuğu kaza ile bitti: Serik caddesi'nde sürücü bariyerlere çarptı

kaza nasıl oldu:

Gece saatlerinde Serik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarparak hurdaya döndü ve yol ortasında savruldu.

müdahale ve yol durumu:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Serik Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar ve kazanın kesin nedeni, yetkililerin çalışmasıyla netlik kazanacak.

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK BARİYERLERE ÇARPTIĞI KAZADA OTOMOBİL...

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK BARİYERLERE ÇARPTIĞI KAZADA OTOMOBİL HURDAYA DÖNERKEN, ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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