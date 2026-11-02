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Gece Tavşanlı yolu üzerinde aniden çıkan yaban domuzu otomobile çarptı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çokköy mevkisinde gece aniden yola çıkan yaban domuzu, M.Ç. idaresindeki otomobile çarparak araçta maddi hasara yol açtı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece Tavşanlı yolu üzerinde aniden çıkan yaban domuzu otomobile çarptı

Olayın ayrıntıları

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü M.Ç. idaresindeki otomobil aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü yara almadı ve yaban domuzu telef oldu.

Kaza anı ve sonuçları:

Edinilen bilgilere göre kaza, sürüş esnasında aniden yola çıkan hayvan nedeniyle gerçekleşti. Olayda herhangi bir can kaybı veya insan yaralanması bildirilmedi; ancak araçta belirgin maddi hasar meydana geldi. Yetkililer ve bölge sakinleri, benzer olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yol güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler:

Gece ve kırsal kesim yollarında sürücülerin hızını azaltması, reflektör ve hayvan uyarı işaretlerine dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda aniden yola çıkabilecek vahşi hayvanlara karşı tedbir almak, olası kazaların etkisini azaltabilir. Bu tür vakalarda öncelik her zaman insan güvenliğidir; araç hasarları ikinci planda kalmalıdır.

KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMAZKEN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMAZKEN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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