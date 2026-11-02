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Otoyolda takip sonucu yakalandı: Pendik'te 336 kilo skunk ele geçirildi

Pendik'te kapalı kasa kamyonette düzenlenen operasyonda 336 kilo 550 gram skunk ele geçirildi; sürücü Ü.A. gözaltına alındı, adliyeye sevk edilecek.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otoyolda takip sonucu yakalandı: Pendik'te 336 kilo skunk ele geçirildi

Otoyolda takip sonucu yakalandı: Pendik'te 336 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kapalı kasa bir kamyonette toplam 336 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Olayda kamyonetin sürücüsü Ü.A. gözaltına alındı.

Operasyonun seyri:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmanın bir parçası olarak Anadolu yakasında takip başlattı. Şüpheli görülen kapalı kasa kamyonet, otoyolda durdurularak arandı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında istiflenmiş halde 336 kilo 550 gram skunk bulundu ve emniyet ekipleri tarafından el konuldu.

Kamyonetin sürücüsü Ü.A. olay yerinde yakalanıp gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Hukuki süreç ve olası yansımalar:

Soruşturma çerçevesinde yürütülen bu tür operasyonlar, ele geçirilen miktar ya da taşıma yöntemi dikkate alınarak genişletilebiliyor. Yetkili mercilere teslim edilen şüpheli hakkında başlatılacak adli süreç, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından devam edecek. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere yönelik laboratuvar ve kriminal incelemeler de süreçte rol oynayacak.

Emniyetin açıklamasına göre operasyon, İstanbul genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalardan biri olup soruşturma kapsamındaki diğer bağlantıların tespiti için çalışmalar sürdürülecek.

İSTANBUL&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 336 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 336 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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