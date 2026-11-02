Darıca'nın karatecileri dünya üçüncüsünü ve balkan temsilcilerini başkan bıyık ile buluşturdu

Darıca'da uluslararası başarıların paylaşımı

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Polonya'da düzenlenen U21 Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan Kerem Yaray ile Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 5 Darıcalı sporcu ve milli takım antrenörü Adnan Şamdan'ı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile buluşturdu.

Başkan Bıyık'tan tebrik ve destek mesajı:

Ziyarette Başkan Bıyık, Kerem Yaray'ı U21 dünya şampiyonasındaki derecesinden dolayı kutladı ve antrenör Adnan Şamdan ile Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek sporculara başarı dileklerini iletti. Bıyık, sporcuların elde ettiği başarıların Darıca için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak gençlerin sporla buluşmasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Disiplin ve gelecek hedefleri:

Başkan Bıyık, Kerem Yaray'ın başarısının disiplinli çalışma ve azmin sonucu olduğunu belirterek sporcuya, ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti. Kulüp ve belediyenin sağladığı desteğin, uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların temelini oluşturduğu ifade edildi. Ziyaret sırasında Balkan Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek sporculara moral verildi ve mücadeleleri için iyi dilekler sunuldu.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası arenada sürdürülen çalışmaları, ilçede spora verilen önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sporcular ve teknik ekip, önümüzdeki organizasyonlar için hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

DARICA'NIN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ KARATECİSİ KEREM YARAY İLE BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE ADINA YARIŞACAK 5 SPORCU, BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK'I ZİYARET ETTİ.