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Tavşanlı’da yaya ve engelli yollarını işgal eden parklar denetleniyor

Tavşanlı'da hafta sonu yoğunluğunda yaya kaldırımlarını ve engelli rampalarını kapatan araçlara Etiler Caddesi ile Durak Mahallesi'nde sıkı denetim uygulandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tavşanlı’da yaya ve engelli yollarını işgal eden parklar denetleniyor

denetim alanları ve nedenleri:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle hatalı parklanma şikâyetleri arttı. İlçenin en işlek güzergâhlarından olan Etiler Caddesi ile Durak Mahallesi sınırlarında, araçların yaya kaldırımlarını, engelli rampalarını ve kavşak çıkışlarını kapatması trafik akışını olumsuz etkiliyor ve güvenlik riskine dönüşüyor.

Bölge sakinleri ve yayalar, bebek arabasıyla veya engelli bireylerle seyahat edenlerin bu ihlaller yüzünden büyük zorluk yaşadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Artan şikâyetler ve trafik güvenliği kaygıları, denetimlerin artırılmasına zemin hazırladı.

uygulama ve yaptırım:

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, belirtilen noktalarda denetimleri sıkılaştırdı. Ekipler, yaya yolu ve engelli geçişlerini işgal eden ve trafiğin akışını tehlikeye düşüren sürücülere anında müdahale ederek gerekli cezai işlemleri uyguluyor ve araçların kaldırılmasını sağlıyor.

Yetkililer, denetimlerin sadece ceza uygulamasıyla sınırlı kalmadığını; bilinçlendirme ve düzenin sağlanması amacıyla sürücülere park kurallarına uyma çağrısında bulunulduğunu belirtti. Trafik ekipleri ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak sürücüleri duyarlı olmaya davet etti.

TAVŞANLI’DA HATALI PARK DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILDI

TAVŞANLI’DA HATALI PARK DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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