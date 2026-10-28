Osmanlı’dan cumhuriyet’e mirasın izleri KBÜ’de değerlendirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta, Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihî bağlantılar ve süreklilikler üzerinde duruldu. Program, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve katılımcılara tarihî süreçlerin bugünü anlamlandırmadaki rolünü yeniden düşündürdü.

Konferansın odak noktaları:

Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fırat, tarihî sürecin yalnızca kurumların değişimi olarak değil; devlet geleneği, toplumsal birikim ve tarihî tecrübeler ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sunumda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemde görülen süreklilikler ve dönüşümler ele alınarak, geçmişin doğru kavranmasının bugünü yorumlama ve geleceğe yönelik değerlendirme süreçleri için neden belirleyici olduğu üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve programın önemi:

Etkinliğe İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akyürek, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Katılımcılar program boyunca tarihî mirasın günümüze yansımaları ve geçmişten edinilen tecrübelerin bugünü anlamlandırmadaki rolü hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Konferans, akademik topluluk ile öğrenciler arasında tarih bilincini güçlendirmeye yönelik bir platform sundu. Programda ortaya konan analizler, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan hattın sadece siyasal dönüşümler değil aynı zamanda sosyal ve kurumsal süreklilikler barındırdığını gösterdi. Bu vurgu, tarihî mirasın güncel politika ve toplum tartışmalarına katkısını yeniden görünür kıldı.

Maziden İstikbale: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihî Süreklilik başlıklı konferans, Cumhuriyet’in 103. yılı çerçevesinde tarihî perspektiflerin yeniden ele alınmasına katkı sağladı ve katılımcılara geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini daha bütüncül değerlendirme olanağı sundu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), CUMHURİYET’İN 103. YILI DOLAYISIYLA "MAZİDEN İSTİKBALE: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TARİHÎ SÜREKLİLİK" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.